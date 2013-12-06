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4 машины столкнулись на трассе «Могилев – Бобруйск» из-за плохих погодных условий. Погиб 1 человек

06 декабря 2013 13:21
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Новости Беларуси. «Хавер» возвращается. На Беларусь надвигается мощный североатлантический циклон. Он принесет снегопады и сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. Первые отголоски стихии уже смогли ощутить многие регионы Беларуси. Снегопад начался еще ночью и в некоторых районах идет до сих пор. Осадки и гололедица значительно ухудшили дорожные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как результат – всплеск мелких ДТП.

Кроме того, серьезная авария произошла утром на трассе «Могилев – Бобруйск». Столкнулось сразу четыре автомобиля. Один из водителей погиб на месте. Остальные участники ДТП не пострадали.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
По предварительной версии, водитель в таких погодных условиях не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло. Следует отметить, что на одной из осей автомобиля стояли летние покрышки.
С учетом таких сложных погодных условий, ГАИ настоятельно рекомендует всем водителям по возможности отказаться от поездок, особенно дальних. Если все же пришлось сесть за руль автомобиля, в этом случае водителю нужно быть крайне внимательным, в первую очередь соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, соблюдать боковые интервалы.

# Аварии # авто # Фотофакт # УГАИ МВД Республики Беларусь # Станислав Соловей

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