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130 автомобилей столкнулись на трассе в Бельгии. Около 70 человек получили травмы

04 декабря 2013 08:41
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Новости Бельгии. Около 130 автомобилей столкнулись вчера на одной из магистралей на западе Бельгии. Покорёженные легковушки, автобусы и грузовики растянулась почти на километр. Власти ближайшего города Зоннебеке для оперативного оказания медицинской помощи приняли решение развернуть полевой госпиталь прямо на автомагистрали.

Причины аварии ещё предстоит выяснить сотрудникам полиции. По словам многих водителей, ДТП произошло из-за густого тумана: видимость на дорогах была почти нулевая. Водители транспортных средств просто не успевали тормозить.

По предварительной информации, два человека погибли, более 70 получили ранения, из них 5 – в тяжёлом состоянии.

На данный момент движение по трассе восстановлено. Экстренные службы расчищают дорогу от повреждённых автомобилей.

# авто # Фотофакт # Авария в Бельгии

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