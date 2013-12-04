Первый конфискованный за пьяное вождение автомобиль в Беларуси отправлен на реализацию

Новости Беларуси. Дорого обошлось. 3 декабря 2013 года впервые с момента ужесточения законодательства в Беларуси конфискованный за пьяное вождение автомобиль был отправлен на реализацию. Пока машину перевезли на склад временного хранения. Комиссия по работе с имуществом в течение 20 дней оценит её стоимость. Потом авто продадут на аукционе.

Сейчас водитель сожалеет о своём поступке. Ему придётся возместить расходы, так как изъятый автомобиль был зарегистрирован на его друга.

Напомним, 24 ноября в Беларуси официально вступил в силу закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей. С этой даты сотрудники минской ГАИ зафиксировали 36 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года. Дела этих кандидатов в ближайшее время будут рассмотрены в суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.