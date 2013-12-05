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«КамАЗ» рухнул с эстакады на железнодорожные пути в Москве. Водитель госпитализирован

05 декабря 2013 07:06
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Новости России. Крупное ДТП на юге-востоке Москвы. «КамАЗ» рухнул с эстакады на железнодорожные пути. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Его доставили в шоковое отделение реанимации института имени Склифосовского.

Авария случилась около пяти утра. На данный момент пассажирское движение поездов по двум железнодорожным линиям перекрыто. На месте аварии работают представители экстренных служб. Чтобы убрать многотонную машину с путей, направлен восстановительный поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в России

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