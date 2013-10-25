27 октября в Беларуси – День автомобилиста и дорожника. Накануне лучшие водители и дорожные работники Минской области получили благодарности и премии

Новости Беларуси. 27 октября автомобилисты и дорожники страны отмечают профессиональный праздник. Лучшие сотрудники отрасли Минщины получили благодарности и премии.

Среди победителей и представители Воложинского района. Водитель местного автопарка Казимир Томашевич за рулем уже три десятка лет.

Его жизнь – дорога. На колёсах автомобиля Казимир Францевич 33 года. Объездил всю Беларусь. Сегодня его рабочий маршрут – Воложин-Минск. Трассу знает досконально, но осторожность ни в коем случае не повредит. За спиной каждую поездку – 30 пасажиров.

Казимир Томашевич, водитель филиала «Автомобильный парк №14 г. Воложина» ОАО «Миноблавтотранс»:

Внимательность надо. Движение большое, транспорта много, особенно в выходные. С Минска, сами знаете, в Минск заехать и с Минска, там вообще, и пробки… В первую очередь, безопасность, люди. Всегда пообщаешься с народом, и новости какие-то знаешь.

Престиж профессии: штат автомобильного парка – 112 человек. Это надёжные люди, опытные водители с большим стажем. За стенами организации – даже очередь на рабочее место.

Александр Ляуш, директор филиала «Автомобильный парк №14 г. Воложина» ОАО «Миноблавтотранс»:

Приходят молодые люди, которые работают. Но не обходится и без старожилов. В будущем, думаем, разобьём по бригадам таким, которые есть помоложе, которые есть «средняки», есть пожилые, чтобы как-нибудь установить соревновательный такой момент работы.

Сегодня здесь осуществляются пассажирские грузоперевозки. Воложинцы – лидеры по внедрению инноваций, а также обновлению материально-технической базы.

Валентин Шакун, начальник мастерских филиала «Автомобильный парк №14 г. Воложина» ОАО «Миноблавтотранс»:

Автобусы были ЛАЗы, «пазики», а сейчас, вот видите, МАЗ-256, МАЗ-104 стоит уже. Грузовые были 8-, 10-, а сейчас 20-тонные.

Готовь сани летом, а транспорт всегда. Перед морозами работы много. Необходимо осмотреть каждую машину: заменить колёса, проверить масло и фильтры.

Николай Ганько, токарь филиала «Автомобильный парк №14 г. Воложина» ОАО «Миноблавтотранс»:

Готовим технику к зиме. Поступают заказы, разные детали надо изготавливать. Которые детали изношены – заменяем, готовим. Ну, к сроку, к зиме всё должны сделать.

Валентин Шакун:

Смотрим генераторы, стартеры, чтобы зимой было меньше проблем, аккумуляторы, смотрим, «Тосол» какой там у нас, масло меняем.

Новый транспорт – безопасность на дороге. За последнее время Воложинский автопарк значительно обновился. До конца года здесь приобретут ещё современные комфортабельные автобусы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.