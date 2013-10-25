Минчанин купил авто с дефектами салона, а в наличии недостатков обвинил СТО

Новости Минска. Мещанство — это когда царапина на своем личном автомобиле волнует гораздо больше, нежели, например, голодающие дети в Сомали.

Говорят, что в жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль и когда продаёт его. Вот и минчанин Виктор Иванов чувствовал себя счастливчиком в день покупки нового авто…

Виктор Иванов:

Салон и сам автомобиль в отличном состоянии. Единственная у меня была проблема — это трещина на лобовом стекле.

Проблема с лобовым стеклом не сильно расстроила Виктора: при покупке он получил неплохую скидку. Однако, чтобы успешно пройти техосмотр, неполадку нужно было срочно устранить. Поэтому мужчина обратился в ближайший автосервис.

Виктор Иванов:

Я обратился 2 числа в 11 часов, мне приняли машину, где-то в 2 часа мне позвонили и сказали, что можно забирать машину.

Осмотрев свой автомобиль снаружи, Виктор остался доволен оперативной работой мастеров сервиса. Оплатил услугу, получил ключи и собирался благополучно отправиться домой. Но стоило только открыть дверь, как глаз зацепило возмутительное зрелище. В некоторых местах была протёрта обшивка салона, а корпус панели приборов украшала небольшая, но хорошо заметная вмятина.

Виктор Иванов:

Сразу вот это бросилось в глаза. Понимаете, при покупке, 3 дня назад, это невозможно было не заметить.

Вот уж верно говорят, что автомобиль нынче - не роскошь. Теперь роскошь – его содержание. Виктор сразу пошёл, что называется, в лобовую атаку. Мужчина был твёрдо уверен, что именно работники салона при замене стекла нанесли серьёзные увечья внешнему виду его «Ауди». Но мастер, выполнявший работу, с претензией клиента не согласился. Утверждал, что все внешние недостатки были ещё до обращения Виктора в автосервис.

Виктор Иванов:

Перед приёмкой машины составлялся акт приёмки. Я говорю: «Вы вписывали туда?» - «Нет, ничего таких повреждений не вписано туда, в акт приёмки». Т.е. наглядно их не было, в идеальном состоянии салон был.

А вот это уже серьёзное нарушение со стороны автосервиса. Причём своих же прав. Если в акте приёмки не указаны недостатки, с которыми автомобиль поступил на ремонт, автосервису будет крайне сложно доказать свою непричастность к их появлению. Внимательным нужно быть и заказчику. Перед тем, как ставить свою подпись, необходимо проверить список дефектов: соответствует ли он действительности. В противном случае мы обворовываем сами себя.

И это касается не только услуг СТО. В нашей ситуации автосервис пренебрёг правилами, чем и открыл Виктору свободу действия.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Он имеет право обратиться с письменной претензией на имя руководителя данной станции с требованием устранить те недостатки, которые возникли после замены стекла.

Что Виктор и сделал. Однако руководство СТО настаивало на проведении экспертизы и было уверено в невиновности своих сотрудников. Тем более, что даже несмотря на ряд ошибок в заключении договора на оказание услуги, один козырь в руках автосервиса всё же был…

Виктор Иванов:

Я к ним обращался, ещё сегодня я ездил в эту фирму. Как я понял, мне не представлялись, генеральный директор, она мне сказала, что есть съёмка от заезда машины на СТО, ведение работы до окончания работ.

После просмотра записи с камер видеонаблюдения стало очевидно, что пенять на мастеров автосервиса нет смысла. Они действительно качественно выполнили свою работу. И впредь, надеемся, будут серьёзнее относиться к ведению документации.

Виктор свою вину признал, конфликт с фирмой поспешил замять. Мужчина был категорически против выхода сюжета в эфир. Ведь гораздо проще заявить на всю страну о халатности других, чем признаться в собственной неправоте. Однако хотелось бы напомнить вам, уважаемые зрители, что, обращаясь к нам с проблемами, вы просите объективности и справедливости. Но готовы ли вы к ним сами?

Мы бы хотели еще раз напомнить всем телезрителям, что нашей главной задачей является выпуск в эфир сюжетов... Если в процессе создания мы решаем ваши проблемы — отлично! Но надо понимать, что коль скоро вы обращаетесь за помощью на телевидение, то будьте готовы стать участником съемок... Если такого желания у вас нет, то вам следует обращаться в ЖРЭО, администрации районов, юридические консультации и так далее, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.