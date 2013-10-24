24 октября в Беларуси официально вступил в силу закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Новости Беларуси. Расплата за лишний градус. Закон о конфискации машин у пьяных водителей 24 октября официально вступил в силу. Речь идет о тех случаях, когда автомобилист в состоянии подшофе в течение года попадается повторно. Правда, это не будет распространяться на ситуации, когда автомобиль угнали.

Значительно выросли и штрафы: за первую «нетрезвую» поездку придется заплатить от 50 до 100 базовых величин. Ужесточили ответственность и за то, если по вине пьяного водителя серьезно пострадали или погибли люди.

Редкие кадры нередкого нарушения. Очередной водитель не нажал на тормоз вначале за горячительным напитком, а затем на дороге. За нарушение – штраф, в исключительных случаях – лишение водительских прав. Так было еще вчера. Все изменилось после полуночи. В силу вступили поправки в закон, которые значительно ужесточили ответственность за езду «под мухой».

Только за первое полугодие в стране было задержано более 20 тысяч нетрезвых водителей. Сегодня они автоматически стали потенциальными претендентами на конфискацию автомобиля. Конечно, такая участь постигнет лишь тех, кто повторно садится за руль подшофе. Впрочем, сейчас мы узнаем, для кого крепкий градус дороже здравого смысла.

Среда в отличие от той же пятницы – день практически трезвый. Но исключения имеют место быть, особенно если знать места. Экипаж останавливается в одной из таких точек: тропа ведет к ночному магазину, но, похоже, сегодня страждущих нет. Спокойно и на других улицах столицы.

Впрочем, запись в талон пять минчан все-таки получили. Нарушители – новички, поэтому на первый раз – штраф. Кстати, санкции рублем выросли практически вдвое.

А этого водителя задержали утром в Гродно. Он тоже попался в первый раз, правда, при весьма шокирующих обстоятельствах. 30-летний мужчина вез маленькую дочку в сад. В его крови было 1,5 промилле.

И все-таки не один штраф и даже угроза конфискации автомобиля не соизмеримы с той угрозой, которую несет пьяный водитель. Каждое десятое ДПТ в Беларуси совершается под градусом. При печальной статистики изменилась и степень ответственности. Теперь если из-за действий нетрезвого водителя серьезно пострадал или погиб человек, виновный может получить от полугода до 7 лет лишения свободы. За гибель двух – до 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом году в авариях, произошедших по вине пьяных водителей, погибли 174 человека. Более полутысячи травмированы.

Напомним, на днях в Бресте пьяный водитель вылетел на тротуар, где насмерть сбил 34-летнего многодетного отца. Очевидцы говорят: поведение водителя на дороге явно было неадекватным: сначала он двигался по второй полосе, перед перекрестком проехал на «красный», стал перестраиваться в крайнюю правую полосу и не справился с управлением, выехал на тротуар с пешеходами. Девушка успела отскочить, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В этот вечер его дома не дождались трое детей.

20 октября в Гродно страшная авария унесла жизни 12-летней девочки и её 17-летнего брата. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Погибшие – случайные попутчики, которых пьяный водитель подобрал незадолго до аварии. Он не пострадал.

С законом, ужесточающим ответственность за пьяное вождение, вряд ли получится полностью искоренить пьянство за рулем. Но то, что аварий с участием водителей подшофе станет меньше, очевидно. Расплата за такой соблазн приличная. Разработчики нововведений считают, что если закон поможет сохранить жизнь хотя бы одному человеку, усилия уже не напрасны.