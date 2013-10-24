В Минске столкнулись трамвай и не уступивший ему дорогу автомобиль. От удара в машине разлилось ведро краски

Новости Беларуси. Сам себя наказал. Водитель иномарки не уступил дорогу трамваю, а в результате повредил автомобиль не только снаружи, но и внутри. ДТП случилось днем на улице Козлова. Мужчина поворачивал налево и не пропустил общественный транспорт. Трамвай на полном ходу протаранил легковушку. В итоге образовался затор из трамваев в сторону улицы Долгобродской.

Правда, движение быстро восстановили. А вот виновнику аварии времени понадобится намного больше. И не только, чтобы устранить внешние повреждения своего транспорта. В салоне авто от удара разлилось ведро краски, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.