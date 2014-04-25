26 апреля в Минске закроют движение по нескольким перекресткам и улице Хмельницкого

Новости Беларуси. Асфальтоукладчики вместо легковых автомобилей. Из-за ремонта дорожного полотна 26 апреля перекрёсток улицы Голубева и проспекта газеты «Правда» будет закрыт для движения всех видов транспорта.

Во власти капитального ремонта окажется и улица Богдана Хмельницкого. В субботу и воскресенье здесь будет полностью перекрыто движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонтные работы развернутся и на перекрестке улиц Железнодорожная — Семашко — Алибегова. Троллейбусное движение будет отменено с 28 по 30 апреля.