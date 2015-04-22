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ДТП на МКАД: Lifan остался без крыши после столкновения с МАЗом

22 апреля 2015 14:51
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Новости Беларуси. Авария на МКАД произошла сегодня утром.

ДТП на МКАД: Lifan остался без крыши после столкновения с МАЗом -1

Молодой человек на Lifan двигался со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей во второй полосе, где и совершил наезд на МАЗ дорожной службы.



Как сообщили в ГАИ Центрального РУВД, МАЗ был обозначен дорожными знаками в соответствии с требованиями.

В результате ДТП легковой автомобиль остался без крыши. Водитель с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» госпитализирован.

ДТП на МКАД: Lifan остался без крыши после столкновения с МАЗом -3

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Похожая авария несколько лет назад произошла в Бресте. Утром на оживленной трассе столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. От мощного удара маршрутка перевернулась. У авто оторвало крышу.

Пассажиры в шоковом состоянии выбирались из такси через запасной выход. На место происшествия экстренно прибыли две бригады медиков. Из восьми пассажиров такси медпомощь понадобилась шестерым. В том числе шестилетнему ребенку. Подробности и кадры с места событий здесь.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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