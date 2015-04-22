Ночная погоня ГАИ за пьяным скутеристом под Минском попала на видео

Новости Беларуси. В ночь на 22 апреля на автодороге Семково-Заславль сотрудники ГАИ проверяли зоны отдыха. Их внимание привлек скутерист, который выезжал из кафе «Приморье».



Сотрудники Госавтоинспекции начали движение за скутером. Требования об остановке водитель упорно игнорировал. Скутерист двигался с небольшой скоростью, около 60 км/ч, однако из-за неадекватных маневров остановить его сотрудники ГАИ не могли.

В какой-то момент молодой человек бросил скутер и помчался наутек. Тогда инспекторы его и задержали.

Нарушителем оказался житель деревни Семково 1992 года рождения. Скутер он одолжил у друга, чтобы съездить в кафе «за добавкой». Водительских прав у молодого человека не оказалось – он никогда их не получал. Более того, выяснилось, что скутерист был пьян – в его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя.



В отношении правонарушителя составлено три административных протокола: за езду без прав, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за неподчинение требованиям сотрудников ГАИ.

Судя по сводкам новостей, на что только не идут пьяные водители для того, чтобы не быть пойманными.

Так, например, в феврале пьяный водитель нырнул в коллектор, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ. Неудачному побегу предшествовала погоня. Мужчина не раз игнорировал требование остановится. В конце концов притормозил возле коллектора, бросил машину, а сам нырнул в воду. Вытащить беглеца из ледяной воды удалось, когда тот уже сильно замерз. Подробности происшествия здесь.