В Минске 54-летний водитель автобуса умер за рулем

Новости Беларуси. Трагедия произошла накануне около 23.30. По предварительным данным, подвело сердце. Мужчина проработал водителем 30 лет и за все время ни разу не жаловался на состояние здоровья.

Садясь за руль автобуса и отправляясь в последний рейс по 19 маршруту, он даже и не подозревал, что этот рейс в прямом смысле станет последним.

Водитель двигался по улице Карастояновой в направлении улицы Орловской напротив дома №21, когда у него случился сердечный приступ. На остановке, которую снес автобус, по счастливой случайности людей не было.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

В результате резкого ухудшения самочувствия водителя автобуса 1960 г.р., произошел наезд на остановочный пункт «ул.Орловская» автобуса «МАЗ-103» 19-го маршрута ДС «Карастояновой-Слепянка», принадлежащего АП №4 КУП «Минсктранс». В результате проведения реанимационных мероприятий работниками СМП была констатирована смерть водителя автобуса (предположительно сердечный приступ).

Согласно последним данным, инфаркт в нашей стране молодеет и косит 30-летних белорусов.

И статистика неутешительна. Цепочка сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемия... А инфаркт – закономерное звено в этой цепочке? Однозначно – он может толкнуть человека на край пропасти. И можно ли из нее выбраться? Смотрите видео.