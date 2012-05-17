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10-метровый тополь упал на автомобиль в Минске

17 мая 2012 10:55
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Новости Беларуси. В Минске сильный ветер повалил десятиметровый тополь на улице Комсомольской. В считанные секунды дерево обрушилось на припаркованный у тротуара автомобиль. К счастью, никто из прохожих не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы благоустройства УП «Минскзеленстрой»:
Вчера было штормовое предупреждение, что усиление ветра, гроза. Наверное, было завихрение ветра, поскольку это здоровое дерево.
Сильное переувлажнение, крона стала тяжелее, на высоте четырех метров дерево переломилось и упало на машину.

# Погода в Беларуси # авто # Фотофакт # Анжелика Пузанкова # Минскзеленстрой

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