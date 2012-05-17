10-метровый тополь упал на автомобиль в Минске

Новости Беларуси. В Минске сильный ветер повалил десятиметровый тополь на улице Комсомольской. В считанные секунды дерево обрушилось на припаркованный у тротуара автомобиль. К счастью, никто из прохожих не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы благоустройства УП «Минскзеленстрой»:

Вчера было штормовое предупреждение, что усиление ветра, гроза. Наверное, было завихрение ветра, поскольку это здоровое дерево.

Сильное переувлажнение, крона стала тяжелее, на высоте четырех метров дерево переломилось и упало на машину.