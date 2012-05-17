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Очевидец: Водитель сбил мотоциклиста на минском проспекте

17 мая 2012 07:36
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Новости Беларуси. Аварию с участием мотоциклиста зафиксировал накануне видеорегистратор в Минске. Видео в интернете опубликовал пользователь форума  auto.onliner.by

Столкновение с автомобилем произошло на пересечении Партизанского проспекта и улицы Жилуновича. При этом мотоциклист серьезно не пострадал. После довольно серьезного падения он самостоятельно поднялся и стал разговаривать со вторым участником происшествия.

По словам очевидца, правила нарушил водитель авто. Он вину признал. В этом случае ему грозит лишение прав и штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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