Очевидец: Водитель сбил мотоциклиста на минском проспекте

Новости Беларуси. Аварию с участием мотоциклиста зафиксировал накануне видеорегистратор в Минске. Видео в интернете опубликовал пользователь форума auto.onliner.by.

Столкновение с автомобилем произошло на пересечении Партизанского проспекта и улицы Жилуновича. При этом мотоциклист серьезно не пострадал. После довольно серьезного падения он самостоятельно поднялся и стал разговаривать со вторым участником происшествия.

По словам очевидца, правила нарушил водитель авто. Он вину признал. В этом случае ему грозит лишение прав и штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.