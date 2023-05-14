Родила восьмерых – и занимается боксом! Как женщины приводят в спорт детей и мужей?

Новости Беларуси. А вы знаете, что основа спорта высших достижений может понравиться любителям? И те, кто поставил себе цели не менее амбициозные, чем олимпийская медаль, приходят к ним, сообщили в рубрике «Спорттаймер» на СТВ. Здесь очень важен комплексный подход, и тогда даже такой сложный силовой и высокорадиоактивный вид, как бокс, по плечу обычным женщинам. Именно бокс вдохновляет на подвиги прекрасных дам разного возраста. Рассказывает Юлия Силипицкая.

А Хорошко сегодня будет приседать раз 300. За опоздание.

Для большинства очередной будний трудовой день завершен, но экс-главный тренер сборной Беларуси по боксу только начинает разминку для очередной тренировки. С первого взгляда можно подумать, что занимается национальная команда, приглядевшись, понимаешь – люди взрослые. Для которых бокс просто хобби. Но речь пойдет не о них, а о женщинах и их спортивном предпочтении.

Константин Соколов, тренер СДЮШОР по боксу (г. п. Смиловичи):

А это наши медпрепараты. Шесть человек только с завода. Это же здорово. Одна за одной – и подтянулись.

Дина Михайловна, перейдешь в мужскую группу! Сегодня мы решим. Кто из женщин хочет перейти в мужскую – перейдем в мужскую. А кто из мужчин хочет в женскую – тоже переведем.

Годами отработанная модель подготовки в сборной пришлась по душе и любителям, а главное – есть эффект. Сегодня нагрузка в группе сравнима с 14-раундовым боем. А вообще девчата занимаются три раза в неделю по два часа. Задаем вопрос, откуда берут время.

Ирина Котова, спортсмен-любитель:

Времени нет, но на тренировки есть. Даже приходится… Не то что приходится – хочется вырываться! Бросаешь все.

Среди «отдыхающих» очень много женщин. В чем секрет такого бума?

Виктория Молчанова, спортсмен-любитель:

Девчонки, кто думает, кто хочет сбросить вес – приходите к нашему любимому тренеру. Он поможет, расскажет, вас смотивирует.

Можно, конечно, принять, что бокс и для женщин, и для детей, и для здорового образа жизни. И даже мотивация и эликсир души. Но нужны доказательства. Ольга – химик по образованию – пришла в спортивный зал для самой женской мечты.

Ольга Ашуйко, спортсмен-любитель:

Я сбросила 42,5 килограмма за 15 месяцев. Это уже часть твоей жизни, ты здесь больше собой наслаждаешься, возможностями своего тела, развиваешься.

Вот эта барышня, которая лихо водит в ринге массивного парня, наоборот, мечтает стать объемнее. Сегодня есть уже результат, а самое главное, она стала примером для мужа и его брата. Теперь все жизненные вопросы они решают в ринге, рождение детей так же. Пока остановились на трех.

Екатерина Воронкова, спортсмен-любитель:

Я бокс ненавидела раньше. Но знаете, я потом втянулась, мне очень понравилось. Здесь избавляешься от негатива, тренер просто чудесный. Я весила 42 килограмма при росте 164. Я за два года я смогла набрать 7 килограмм где-то.

Ирина Котова – бухгалтер, ей присущи аналитика и расчеты. Сперва она отправила в спортивный зал своего сына Диму, потом определила ему спортивные цели, а после решила поддержать парня, придя в зал заниматься. Кто знает, может он скоро будет прославлять родную Беларусь на международном ринге? Вот так основательно и фундаментально начинают растить чемпионов.

Полностью меняется семья. У меня есть еще старший сын.

Младшему Ворошухе врачи выставили диагнозы, которые должны были лишить парня прелестной жизни, но и тут бокс выручил. Виктора привел в бокс папа. И сам там остался.

Андрей Ворошуха, спортсмен-любитель:

У парня моего перебор веса был. Вот он пять месяцев отзанимался, за четыре месяца минус 27 килограмм. И супруга уже начала.

В этой даме бальзаковского возраста и не приметишь мать семерых парней, а еще Елена Хорошко учит иностранному языку и чужих детей. Она педагог Смиловичской средней школы. Уверена, в детях надо взращивать патриотизм. И, главное, все преподносить через собственный пример.

Елена Хорошко, спортсмен-любитель:

У меня в классе мальчишки, к сожалению, большинство в телефонах сидит. Кто-то пытался ходить, бросил. Сказали: вы что, там такие тренировки, сдохнуть можно. Ну вот, женщина, 40+, почти 50. С кучей болезней. И вот, показало, что я не сдохла до сих пор.

Вообще, у Константина Сергеевича группы женские и мужские (ну, и детские еще), но он пошел на эксперимент и соединил коллективы. Результат оказался ошеломительным.

Это же обмен тоже энергетикой. Самое главное – энергетика. А потом уже каждый выбирает свой путь.

Спортивный результат – победа, медаль – принадлежит не только исполнителю. До сих пор идут споры, какова процентность заслуг тренера. Такой прибор по измерению заслуг не изобретен, но именно тренер знает те невидимые кнопки, на которые можно нажать. И произойдет спортивная сенсация. В арсенале Константина Сергеевича множество кнопок. В своей карьере главкома он не раз возвращался с чемпионатов мира и Европы с медальным багажом. Он знает, когда пожурить, а где ободрить.

Молодцы! Буденовцы! 8 детей родила – терпела? Вот и терпи сейчас, делай опять. Веселей, веселей! Хорошо!

В век технического прогресса, нанотехнологий очень тяжело находить спортивные таланты. Может быть, маленький зал в СДЮШОР в Смиловичах станет отправной точкой для нового поколения великих боксеров, дорогу которым проторят мамы, влюбленные в спорт.