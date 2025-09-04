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Боксерши из Франции пропустят ЧМ из-за закона о гендерных тестах

04 сентября 2025 10:11
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Боксерши из Франции пропустят ЧМ из-за закона о гендерных тестах-0

Боксерши из Франции не смогут принять участие в чемпионате мира в Ливерпуле из-за невозможности пройти гендерные тесты, которые требуют организаторы. Об этом пишет РИА Новости.

Во Франции такие анализы разрешены только для использования в медицинских или научных целях, что делает их незаконными в спортивном контексте.

Хотя World Boxing посоветовал обратиться в одну из британских лабораторий, результаты теста не были получены вовремя.

В итоге спортсмены из Франции и ряда других стран были исключены из турнира, оказавшись в положении, которое Французская федерация бокса называет юридической ловушкой.

Фото: pixabay

# Женский бокс # Мировой бокс

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