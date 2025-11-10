Белоруска Дарья Лецко стала чемпионкой Европы по боксу среди молодёжи

В Армении завершился чемпионат Европы по боксу, среди спортсменов до 23-х лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дарья Лецко выиграла золотую награду континентального форума.

Белоруска, выступающая в категории до 70 килограммов сегодня в решающем поединке одолела Анастасию Боскович из Сербии. Серебряными призерами соревнований в своих весах стали Марина Мулярчик и Мария Пилипенко, девушки в финалах уступили представительницам России. Кроме того, в активе отечественной сборной восемь бронзовых медалей.

Напомним, параллельно в Ереване проходило первенство Европы среди юниоров до 18 лет, по итогам которого белорусские боксеры 14 раз поднимались на пьедестал.