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Стали известны призёры ЧБ по боксу среди женщин

16 января 2025 19:29
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На чемпионате Беларуси по боксу определились победители в женском розыгрыше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны призёры ЧБ по боксу среди женщин-2

Белорусские «Стайки» видали разное: и громкие победы, и обидные поражения, но вот представительниц бокса в момент поединка без шлемов эти стены видят впервые.

Стали известны призёры ЧБ по боксу среди женщин-4

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Девчонки сейчас выступают по новым правилам, без шлемов. Это решение было принято Международной ассоциацией бокса. Они, наверное, хотят больше приравнять это к мужчинам. Я надеюсь, что это будет большой плюс для зрителей.

На чемпионате страны в программе у женщин значились восемь финалов.

Подробнее в видеоматериале.

# Женский бокс

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