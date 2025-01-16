Стали известны призёры ЧБ по боксу среди женщин

На чемпионате Беларуси по боксу определились победители в женском розыгрыше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На чемпионате Беларуси по боксу определились победители в женском розыгрыше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские «Стайки» видали разное: и громкие победы, и обидные поражения, но вот представительниц бокса в момент поединка без шлемов эти стены видят впервые.
Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Девчонки сейчас выступают по новым правилам, без шлемов. Это решение было принято Международной ассоциацией бокса. Они, наверное, хотят больше приравнять это к мужчинам. Я надеюсь, что это будет большой плюс для зрителей.
На чемпионате страны в программе у женщин значились восемь финалов.
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