Стали известны призёры ЧБ по боксу среди женщин

На чемпионате Беларуси по боксу определились победители в женском розыгрыше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские «Стайки» видали разное: и громкие победы, и обидные поражения, но вот представительниц бокса в момент поединка без шлемов эти стены видят впервые.

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:

Девчонки сейчас выступают по новым правилам, без шлемов. Это решение было принято Международной ассоциацией бокса. Они, наверное, хотят больше приравнять это к мужчинам. Я надеюсь, что это будет большой плюс для зрителей.

На чемпионате страны в программе у женщин значились восемь финалов.