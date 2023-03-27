«Прыгнули выше крыши». Женская сборная Беларуси привезла бронзу с ЧМ по боксу

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по боксу вернулась в Минск с чемпионата мира, который накануне завершился в Индии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Национальная команда прилетела не с пустыми руками. По итогам планетарного форума Юлия Апанасович завоевала бронзу.

На турнире в Нью-Дели наша спортсменка успешно дошла до полуфинальной стадии, где ей предстояло сразиться против китаянки Ву Ю. К этому моменту белоруска уже гарантировала себе медаль. Оставалось только выяснить, какого достоинства она будет. По итогам дуэли за выход в титульную схватку Апанасович уступила и заняла третье место.

Юлия Апанасович, бронзовая медалистка чемпионата мира по боксу:

К чемпионату мира готовились очень серьезно, очень долго, было проведено очень много работы, сборов. Нам не хватает спаррингов на международной арене, но в этом году мы провели много сборов с российской командой. Давно не было такого результата, и очень хотелось показать, что Беларусь тоже находится на высоком уровне. Я пока не в олимпийской весовой категории, но, возможно, планирую, если в отборочном турнире нас допустят, перейти в олимпийскую категорию.

Василий Сорговицкий, старший тренер женской сборной Беларуси по боксу:

Отработала вся команда, тренерский штаб, отработали все на 100 %. Девочки молодцы, я хочу сказать даже, что прыгнули выше крыши. Будем и дальше работать, самое главное, Олимпийские игры. С 2012 года культивируется женский бокс, но еще на Олимпиаде из девочек никто не был. И наша задача – попасть туда и показать хороший результат.