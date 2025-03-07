Белоруски завоевали две бронзы на молодёжном Кубке мира по боксу

В Будве продолжается Кубок мира по боксу среди молодежи. В соревнованиях принимают участие и белорусские спортсмены, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

7 марта состоялись полуфинальные поединки у женщин. Наталья Насачева в весе до 57 килограммов встречалась с представительницей Казахстана Региной Тибеновой и уступила. Тем не менее наша соотечественница стала бронзовым призером турнира. Такого же результата добилась и Анастасия Горохова в категории до 63 килограммов, которая в полуфинале проиграла россиянке Ирине Коробовой. 8 марта выступление на соревнованиях продолжат мужчины, среди которых и шесть белорусов.