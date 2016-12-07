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Количество жертв землетрясения в Индонезии растет: погибли более 100 человек

07 декабря 2016 17:47
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Новости Индонезии. Более 100 погибших и около 500 тяжелораненых. Таковы последние данные о жертвах землетрясения в Индонезии. На острове Ачех и в прибрежных регионах Суматры стихией уничтожены десятки жилых домов и учреждений.

Индонезийские сейсмологи назвали толчки «опустошительными»: их магнитуда достигала 6,5 баллов.

Спасатели продолжают поиски погибших и раненых, поэтому список жертв почти наверняка вскоре расширится. Больницы пострадавших регионов переполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясения # Землетрясение

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