Жертвами сильного землетрясения на Филиппинах стали более 156 человек

Новости Филиппин. Растет число жертв землетрясения на Филиппинах. По последним данным, погибли 156 человек. Около 400 получили ранения. Более 20 местных жителей числятся пропавшими без вести. Команды спасателей продолжают работу, пытаясь добраться до изолированных от внешнего мира районов.

Основной удар стихии пришелся на центральный регион страны. Три острова архипелага остались без электричества. Закрыты аэропорты и морские гавани Себу и Бохола. В результате землетрясения пострадали многие достопримечательности, в том числе церкви.

В общей сложности стихийное бедствие затронуло свыше 3 млн филиппинцев. Таким образом, землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее 15 октября, стало самым мощным на Филиппинах за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.