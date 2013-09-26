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Мощное землетрясение в Пакистане: погибли почти 350 человек

26 сентября 2013 09:12
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Новости Пакистана. Число жертв землетрясения на юго-западе Пакистана приближается к 350. Свыше 500 получили травмы различной степени тяжести. Однако эти данные не окончательны. Спасатели продолжают находить тела погибших в развалинах в округе Аваран, наиболее пострадавшем от землетрясения. Разрушены или серьезно повреждены более 20 тысяч домов.

Эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан. В округе объявлено чрезвычайное положение.

На помощь спасателям направлены военные и пограничники. Всего в спасательной операции планируется задействовать около тысячи военнослужащих и вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясения # Землетрясение

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