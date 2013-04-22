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Свыше 200 человек стали жертвами землетрясения в Китае. 12 тысяч ранены

22 апреля 2013 09:24
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Новости Китая. Жертвами землетрясения в Китае, по последним данным, стали свыше 200 человек, ранены около 12 тысяч. Полностью или частично разрушены десятки строений.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в китайской провинции Сы Чуань. В район бедствия продолжают прибывать спасатели и медики. Доступ в ряд населенных пунктов затруднен: на некоторые участки железных и автомобильных дорог сошли оползни, вызванные подземными толчками.

К месту трагедии дополнительно направлено 6 тысяч полицейских и пожарных. На вертолётах в зону бедствия доставляют гуманитарную помощь и эвакуируют раненых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение # происшествия # Землетрясения # Фотофакт

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