Работники ЗАО «Атлант» посетили Дворец Независимости

Торжество и величие. С историей Дворца Независимости 13 февраля ближе познакомились сотрудники крупнейшего предприятия по выпуску бытовой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инженеры, слесари, наладчики оборудования – более 100 лучших специалистов получили приглашение на экскурсию.

Как строили величественный объект, многие из гостей помнят очень хорошо. Центральное здание предприятия расположено совсем рядом. Поэтому побывать внутри мечтали многие, и вот наконец желание сбылось. Буквально со входа коллектив покорили высокие мраморные колонны, хрустальные люстры, фрагменты мозаики. В каждой детали подчеркнута наша самобытность и неповторимая культура. Трудовой коллектив побывал в основных залах резиденции.

Рабочий кабинет выходит на Дворец Независимости, и всегда хотелось испытать, какого же побывать здесь. И вот удача улыбнулась. Вообще первые эмоции, когда попадаешь, – это вау. Очень все торжественное, красивое, хочется все рассматривать, фотографировать. Когда ты понимаешь, какие здесь происходили события и что ты в этом месте можешь все увидеть, даже в какой-то степени прикоснуться к этой истории великой, конечно, ощущения непередаваемые.

Дворец Независимости – в целом здание, которое великолепно построено. Сама архитектура, пейзаж шикарный. Я сюда хотел попасть, как только оно построилось, в первый же день.

Дворец Независимости – официальная площадка, но, несмотря на высокий статус, он открыт для белорусов. Такое решение принял лично Президент. К возведению величественного объекта причастны лучшие специалисты: архитекторы, дизайнеры, художники. Проект стал профессиональным экзаменом для строительной отрасли. И сдали его на отлично.