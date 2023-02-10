Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?

Альберт, Дима, Оливия, Линда, Агата, Костя. А также Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь и Ариана. Мода на необычные имена за последние годы принесла в детские коллективы самые неповторимые вариации. Как же чаще называют малышей сейчас и есть ли имена «вне моды», разбирались со специалистами.

Ирина Гонтаренко, начальник отдела ЗАГС администрации Партизанского района г. Минска:

В 2022 году свой первый документ в отделе ЗАГС получил 1 391 малыш. И за 2022 год самыми популярными именами были в нашем отделе Матвей, Макар, Михаил, Артем и Максим. Среди девочек были популярны София, Ева, Ксения, Анна, Арина. Имена из пятерки самых популярных хотя и звучат привычно, но еще пару десятков лет назад были в диковинку. Сегодня же родители стараются выбрать уникальное и, по возможности, неповторимое имя.

Татьяна Кузьмич, заведующая ГУО «Детский сад № 239 г. Минска»:

Мода на имена безусловно присутствует. Если с 2000-х годов замечаем, ни разу не встречала в практике своей работы, чтобы называли именами моего детства: Татьяна, Светлана, Ирина, Андрей, Александр, Алексей. В 2000-е это был бум на имена Влада, Владик, Даша, София. Имена Дарья, Александр и София – вне модных тенденций. Они занимают лидирующие места уже второй десяток. Стоит отметить, что много лет также были популярны Галина, Зоя, Вера. Ирина Гонтаренко:

В 1960-1970-е годы распространенными были имена Ольга, Светлана, Наталья, Сергей, Юрий. Сегодня эти имена практически забыты. Но зато популярность набирает такое имя, как Мия.