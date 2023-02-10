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Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?

10 февраля 2023 15:55
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Альберт, Дима, Оливия, Линда, Агата, Костя.  

А также Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь и Ариана. Мода на необычные имена за последние годы принесла в детские коллективы самые неповторимые вариации. Как же чаще называют малышей сейчас и есть ли имена «вне моды», разбирались со специалистами.  

Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?-1

Ирина Гонтаренко, начальник отдела ЗАГС администрации Партизанского района г. Минска:  
В 2022 году свой первый документ в отделе ЗАГС получил 1 391 малыш. И за 2022 год самыми популярными именами были в нашем отделе Матвей, Макар, Михаил, Артем и Максим. Среди девочек были популярны София, Ева, Ксения, Анна, Арина.  

Имена из пятерки самых популярных хотя и звучат привычно, но еще пару десятков лет назад были в диковинку. Сегодня же родители стараются выбрать уникальное и, по возможности, неповторимое имя.  

Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?-4

Татьяна Кузьмич, заведующая ГУО «Детский сад № 239 г. Минска»:  
Мода на имена безусловно присутствует. Если с 2000-х годов замечаем, ни разу не встречала в практике своей работы, чтобы называли именами моего детства: Татьяна, Светлана, Ирина, Андрей, Александр, Алексей. В 2000-е это был бум на имена Влада, Владик, Даша, София.  

Имена Дарья, Александр и София – вне модных тенденций. Они занимают лидирующие места уже второй десяток. Стоит отметить, что много лет также были популярны Галина, Зоя, Вера.  

Ирина Гонтаренко:  
В 1960-1970-е годы распространенными были имена Ольга, Светлана, Наталья, Сергей, Юрий. Сегодня эти имена практически забыты. Но зато популярность набирает такое имя, как Мия.  

Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?-7

Кроме моды на иностранные имена – Паулина, Моника, Аделина, Алексис, Злата – присутствует тенденция и на старославянские. Например, малышей называют Мирослава, Захар, Марк, Богдан.  

Татьяна Кузьмич:  
Родители тщательно относятся к выбору имени. Наверное, обращается кто-то к церковному словарю, кто-то вспоминает родственников. Каждая семья стремится, чтобы это имя принесло ребенку счастье. Счастливым малыша сделает не столько имя, а сколько счастливые и любящие родители.  

При выборе имени специалисты советуют обращать внимание на благозвучность и сочетание с фамилией и отчеством. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет.  

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# ЗАГС # общество # Ирина Гонтаренко # Татьяна Кузьмич # Диана Лещенко # Фотофакт

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