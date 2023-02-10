Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь. Какими ещё необычными именами минчане называют детей?
Альберт, Дима, Оливия, Линда, Агата, Костя.
А также Аделия, Ариэлла, Мишель, Николь и Ариана. Мода на необычные имена за последние годы принесла в детские коллективы самые неповторимые вариации. Как же чаще называют малышей сейчас и есть ли имена «вне моды», разбирались со специалистами.
Ирина Гонтаренко, начальник отдела ЗАГС администрации Партизанского района г. Минска:
В 2022 году свой первый документ в отделе ЗАГС получил 1 391 малыш. И за 2022 год самыми популярными именами были в нашем отделе Матвей, Макар, Михаил, Артем и Максим. Среди девочек были популярны София, Ева, Ксения, Анна, Арина.
Имена из пятерки самых популярных хотя и звучат привычно, но еще пару десятков лет назад были в диковинку. Сегодня же родители стараются выбрать уникальное и, по возможности, неповторимое имя.
Татьяна Кузьмич, заведующая ГУО «Детский сад № 239 г. Минска»:
Мода на имена безусловно присутствует. Если с 2000-х годов замечаем, ни разу не встречала в практике своей работы, чтобы называли именами моего детства: Татьяна, Светлана, Ирина, Андрей, Александр, Алексей. В 2000-е это был бум на имена Влада, Владик, Даша, София.
Имена Дарья, Александр и София – вне модных тенденций. Они занимают лидирующие места уже второй десяток. Стоит отметить, что много лет также были популярны Галина, Зоя, Вера.
Ирина Гонтаренко:
В 1960-1970-е годы распространенными были имена Ольга, Светлана, Наталья, Сергей, Юрий. Сегодня эти имена практически забыты. Но зато популярность набирает такое имя, как Мия.
Кроме моды на иностранные имена – Паулина, Моника, Аделина, Алексис, Злата – присутствует тенденция и на старославянские. Например, малышей называют Мирослава, Захар, Марк, Богдан.
Татьяна Кузьмич:
Родители тщательно относятся к выбору имени. Наверное, обращается кто-то к церковному словарю, кто-то вспоминает родственников. Каждая семья стремится, чтобы это имя принесло ребенку счастье. Счастливым малыша сделает не столько имя, а сколько счастливые и любящие родители.
При выборе имени специалисты советуют обращать внимание на благозвучность и сочетание с фамилией и отчеством. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет.
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