В Минске после реконструкции торжественно открылся отдел ЗАГС Заводского района

Марафон открытий. В Беларуси в преддверии 7 ноября традиционно модернизируется и вводится в строй ряд важных и крупных социально значимых объектов. Так в столице свои двери после реконструкции распахнул отдел ЗАГС Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание полностью преобразилось как внутри, так и снаружи. Обновили дизайн на более современный, теперь в отделке преобладает светлая цветовая гамма. Была проведена реконструкция зала торжественной регистрации, подсобных помещений, гардеробных, комнат для персонала и посетителей. В холле установлен большой телевизионный экран. Также проведена внутренняя отделка в комнатах жениха и невесты, архивном и помещении отдыха. Обновлены системы пожарной сигнализации, пожаротушения, установлено 20 камер видеонаблюдения и система электронного управления очередью.

Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района: День регистрации заключения брака всегда незабываемый. Все молодожены к нему очень долго готовятся. Поэтому, конечно, в прекрасных, красивых и обновленных стенах – каждому будет приятно прийти и провести это событие.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Новую жизнь получил Заводской район. За несколько последних лет – это новые микрорайоны, объекты социальной инфраструктуры, несколько серьезных спортивных объектов введено в эксплуатацию, в том числе реконструировано. И то, что обновился ЗАГС – стал таким дворцом – это стало одним из кирпичиков.

Также в здании оборудовано два входа с улицы: отдельно для торжественных церемоний и административных процедур. Создана безбарьерная среда, благоустроена прилегающая территория.