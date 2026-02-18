Юрий Воскресенский, политолог:

Мы должны понимать, что идет подготовка к 2030 году. Выборы в Беларуси и в России. И вот эта вся закулиса мировая. Я уже не делю их на республиканцев, демократов. Какие-то лучше, какие-то хуже. Но они все заодно, они все были на том острове дьявольском: и республиканцы, и либералы, и демократы, и консерваторы. Все были там, все замазаны этой грязью. И они все являются нашими идеологическими противниками. И если кто-то думает, что мы очаровываемся новым председателем Совета мира, то мы понимаем, что стоит и какие люди стоят за этой новой американской администрацией.

Они играют с нами? Хорошо, мы ведем контригру. Мы прекрасно понимаем, что некоторые действия председателя Совета мира не вписываются в контекст его якобы миролюбивых разговоров. Впервые после Второй мировой войны сейчас человечество стало на грань катастрофы, связанной с отсутствием договоров о стратегическом наступательном вооружении.

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