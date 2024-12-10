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В Минске изменится маршрутная сеть наземного транспорта

10 декабря 2024 18:57
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В Сухарево планируется к сдаче новое разворотное кольцо для общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно появится в районе улицы Академика Карского. Сама улица будет продлена от Маршала Лосика до Шаранговича. После чего в микрорайоне изменится маршрутная сеть общественного транспорта. 

В Минске изменится маршрутная сеть наземного транспорта-2

Также в скором времени преобразования затронут комплекс «Минск-Мир», жилые районы Серова и Курасовщину. Это связано с предстоящим запуском третьей линии метрополитена до станции «Слуцкий Гостинец». Будут отменены три дублирующих маршрута. И внесут изменения в уже действующие. Так, 53-й автобус свяжет внутрирайонную сеть «Минск-Мир» с учреждениями здравоохранения и образования.

В Минске изменится маршрутная сеть наземного транспорта-4

Юрий Супранович, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:
Поскольку мы понимаем, что метрополитен является основной транспортной артерией и основной пассажиропоток вывозит именно он, соответственно, будет снята нагрузка с наземного общественного транспорта, будут перераспределены высвободившиеся транспортные средства на более напряженные участки. Также был обозначен момент с улучшением транспортной связи в микрорайоне Сокол. Мы адресно посмотрим, где возникло напряжение, и оперативно внесем соответствующие изменения, добавим транспорт.

С учетом проведения культурно-массовых мероприятий изменится график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Наземный будет ходить до 05:00 утра, метро – до 4-х.

# Транспорт Беларуси # Юрий Супранович

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