«Тренд на экологию и современность» – какой новый транспорт появится в Минске?

Екатерина Забенько, СТВ:
По будним дням в часы пик на городских маршрутах работают почти полторы тысячи единиц общественного транспорта. Сколько пассажиров в день перевозят, поинтересуемся у Юрия Супрановича, директора предприятия «Столичный транспорт и связь».
Для жителей Минска одним из самых главных подарков становятся новые маршруты общественного транспорта, новые единицы подвижного состава. Как Минск развивается в этом направлении?
Юрий Супранович, директор государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:
В этом году нас ждет определенное обновление. Порядка 80 единиц. В том числе 10 электробусов, 40 троллейбусов, 28 вагонов метро. Это будут удобные для передвижения подвижные единицы, поскольку они все будут низкопольные, с кондиционерами. Мы ждем обновления и трамваев, это будут трамваи нашего предприятия «Белкоммунмаш». Их ожидается порядка 40. 40 – в следующем году. И 20 – в этом. Будет абсолютно новая модель. В том числе будет уделено особое внимание безопасности. Они будут оборудованы дополнительной системой защиты от блокировки пассажиров. Будет Wi-Fi. Тренд на экологию и современность.