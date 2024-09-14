«Тренд на экологию и современность» – какой новый транспорт появится в Минске?

Екатерина Забенько, СТВ:

По будним дням в часы пик на городских маршрутах работают почти полторы тысячи единиц общественного транспорта. Сколько пассажиров в день перевозят, поинтересуемся у Юрия Супрановича, директора предприятия «Столичный транспорт и связь».

Для жителей Минска одним из самых главных подарков становятся новые маршруты общественного транспорта, новые единицы подвижного состава. Как Минск развивается в этом направлении?