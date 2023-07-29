Главное – не перегрузить ребят. Как команды настраиваются на II Игры стран СНГ?

Новости Беларуси. Подготовка белорусских спортсменов к II играм стран СНГ вышла на финишную прямую. До старта главного мультиспортивного форума лета – рукой подать. Обладателей первых медалей мы узнаем 5 августа, а заключительные комплекты будут разыграны спустя восемь дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волейболисты на соревновательную стезю ступят одними из первых. А вот самбистам предстоит соревноваться под занавес старта. Однако и те, и другие продемонстрировать свою силу готовы хоть сейчас. На старте не только они, на старте Беларусь.

Это женская команда Беларуси по волейболу U-16. Именно ей предстоит представлять нашу страну на II Играх стран СНГ. И что сразу бросается в глаза, что у нас действительно дружина. Не сборная, а именно команда. Где радости от победы и горечь от поражения делится на всех. У девушек, кажется, есть кричалки на все случаи жизни.

В турнире волейболистов и волейболисток строгий возрастной ценз. В состязаниях могут участвовать только те, кому до 16 лет. А чтобы тренировки не были пресными и однообразными, придумали спарринги. Конечно же, с россиянками. Именно эти оппонентки видятся главными нашими конкурентками за место на вершине пьедестала. Казалось бы, зачем сейчас играть с теми, с кем совсем скоро предстоит соревноваться? Однако логика в этом определенно есть.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Есть такой страх, но мы все не раскрываем, не показываем (я не могу говорить за тренера) самые главные наши комбинации. Потому что девочки уже обучены в своем возрасте играть такую серьезную игру, взрослую. Мы уже играли с этой командой, и они нас очень боятся, готовятся. Они уже два месяца сидят в Москве, в Новогорске, готовятся. У них задача была выиграть первое место, поэтому они расстроены немного. Потому что это Россия всегда должна быть первой, как они думают. Но мы надеемся, что не дадим. Спарринги с командой России показали и доказали, что белорусски конкурентоспособны. Из трех матчей за нашими барышнями остались два. Причем оба с сухим счетом. И хотя заключительный поединок хозяйки проиграли, это лишь немного смазало общую положительную динамику. Тем более, что поражение случилось только в заключительной, контровой партии. Взаимодействие налажено, игровые схемы наработаны. Ждем и предвкушаем старт турнира.

Если у волейболисток подготовка фактически завершена, то представители самбо в понедельник только начнут заключительный сбор непосредственно на месте ристалищ – в Жлобине. Соревновательные дни у них 12 и 13 августа. Это суббота и воскресенье. Пока же команда находится в Минске. За два дня будут разыграны 14 комплектов наград – по семь у мужчин и женщин. Отбор в состав был строгим. Он проходил в два этапа. Вначале – турнир на призы Президента. Затем – национальный чемпионат. Все для того, чтобы страну представляли действительно самые достойные. Все-таки конкуренция в мировом самбо значительно возросла. Теперь бороться предстоит не только с россиянами.

Юрий Рыбак, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо:

Соперничество ждем достойное. Все думают, что Россия это будет основной соперник, но сейчас самбо настолько развивается в каждой стране. Даже там, где раньше мы не предполагали конкуренцию, взять хотя бы Африку, там сейчас она очень достойная. Поэтому самбо очень-очень сильно развивается.