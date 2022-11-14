«Медали были запланированы». Главный тренер команды по самбо об успехах белорусов на ЧМ

Новости Беларуси. Флаги, цветы, овации, а главное – улыбки родных и близких – такая картина открылась нашим самбистам при выходе из терминала аэропорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на усталость после тяжелого перелета, на лицах читалась радость от успешного выступления. А гордиться есть чем. Восемь медалей, из которых одна золотая, три серебряных и четыре бронзовых, говорят сами за себя.

Юрий Рыбак, главный тренер национальный команды Беларуси по самбо:

Медали были запланированы, но еще надеялись на определенных спортсменов. По стечению обстоятельств не получилось у ребят, хотя они все очень старались. Настолько старались, что я честно скажу: даже за этот проигрыш я был горд. Что ребята представляют нашу страну. Своими впечатлениями о турнире и радостью от достигнутого результата поделилась чемпионка мира Алена Купава, а также ее личный наставник Вячеслав Кот.

Алена Купава, чемпионка мира по самбо:

Прекрасные впечатления, приятные эмоции. Первое золото. Первая такая большая победа для меня. Значимая не только для меня, для моей семьи, для тренера. Присутствовала и физическая нагрузка, и психологическая. Тяжело было справиться. Особенно под конец встречи – нужно было находить откуда-то силы, хотя их, кажется, уже нет, но оказывалось, что где-то что-то еще есть, какие-то силы находились, чтобы заканчивать схватку.