«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ

Новости Беларуси. 11 ноября в Ташкенте стартует чемпионат мира по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы традиционно считаются фаворитами и всегда едут за золотыми наградами.

В Узбекистан ребята отбирались в три этапа. В стане сборной весьма сильная внутренняя конкуренция. Татьяна Тимошенко о предстоящем чемпионате мира по самбо: «Он в нашем виде спорта особенный» – читайте здесь.

Юрий Рыбак, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо:

Отбирались, начиная с чемпионата республики, потом первый и второй номера возили по турнирам, смотрели. И, конечно, на президентский турнир – это окончательная точка, где решилось, кто будет бороться на чемпионате мира. Задача у нас – побольше выиграть золотых медалей и вообще побольше привезти медалей чемпионата мира.