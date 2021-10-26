«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ

Новости Беларуси. 11 ноября в Ташкенте стартует чемпионат мира по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы традиционно считаются фаворитами и всегда едут за золотыми наградами.
Новости Беларуси. 11 ноября в Ташкенте стартует чемпионат мира по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы традиционно считаются фаворитами и всегда едут за золотыми наградами.
В Узбекистан ребята отбирались в три этапа. В стане сборной весьма сильная внутренняя конкуренция.
Татьяна Тимошенко о предстоящем чемпионате мира по самбо: «Он в нашем виде спорта особенный» – читайте здесь.
Юрий Рыбак, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо:
Отбирались, начиная с чемпионата республики, потом первый и второй номера возили по турнирам, смотрели. И, конечно, на президентский турнир – это окончательная точка, где решилось, кто будет бороться на чемпионате мира. Задача у нас – побольше выиграть золотых медалей и вообще побольше привезти медалей чемпионата мира.
Главком Юрий Рыбак пару лет назад ездил на форум в качестве спортсмена и знает, что перед миром самое главное – это не поломаться, так что тренировки проходят под тщательным контролем главного тренера. Ведь здесь каждый работает на результат, а это только золото.