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«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ

26 октября 2021 22:59
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Новости Беларуси. 11 ноября в Ташкенте стартует чемпионат мира по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы традиционно считаются фаворитами и всегда едут за золотыми наградами.

«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ-1

В Узбекистан ребята отбирались в три этапа. В стане сборной весьма сильная внутренняя конкуренция.

Татьяна Тимошенко о предстоящем чемпионате мира по самбо: «Он в нашем виде спорта особенный» – читайте здесь.

«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ-4

Юрий Рыбак, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо:
Отбирались, начиная с чемпионата республики, потом первый и второй номера возили по турнирам, смотрели. И, конечно, на президентский турнир – это окончательная точка, где решилось, кто будет бороться на чемпионате мира. Задача у нас – побольше выиграть золотых медалей и вообще побольше привезти медалей чемпионата мира.

«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ-7

Главком Юрий Рыбак пару лет назад ездил на форум в качестве спортсмена и знает, что перед миром самое главное – это не поломаться, так что тренировки проходят под тщательным контролем главного тренера. Ведь здесь каждый работает на результат, а это только золото.

# Борьба # Юрий Рыбак # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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