Военный эксперт: размещение немецких войск в Литве можно рассматривать как подготовку к вторжению

На неделе Литва устроила очередной коллапс на границе, когда появилась информация, что с 16 августа на территорию этой прибалтийской республики будет запрещен въезд для легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Естественно, очереди на границах выросли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но железному занавесу было не суждено опуститься. Вильнюс дал заднюю и снял тотальный запрет на белорусские авто. Хотя в Минске по этому поводу никто слез не лил. Президент отметил, что в этом есть даже позитивные моменты, мол, темпы экономического туризма снизятся. А это для Беларуси однозначно плюс. Что касается Литвы, то для нее тотальный запрет на всякую дружбу с нами – однозначно минус. Хотя многие действия Вильнюса, в том числе и с запретом для въезда наших авто, не поддаются логике и здравому смыслу.

Василий Колташов, политолог (Россия):

Беларусь – вообще не ценный для Литвы экономический партнер. Для Литвы вообще не существует никаких ценных экономических партнеров, потому что никакой Литвы как самостоятельного государства, которое руководствуется собственными экономическими интересами и на этом основании действует рационально, даже, может быть, меркантильно, не существует. Литва ведет себя абсолютно не меркантильно. Она ведет себя послушно. США дают распоряжение бороться против Беларуси и России, Литва выполняет это распоряжение. Это невыгодно Клайпедскому порту, невыгодно для производства, торговли, финансовой системы Литвы. Это никто не берет в расчет, потому что это расходится с распоряжением США.

Кроме этого, Литва твердо встала на путь милитаризации. Увеличение расходов на оборону, масштабные учения, закупки техники, строительство стрельбища для тяжелых пулеметов на 90 гектаров – практически каждую неделю Вильнюс рапортует о наращивании военного потенциала. На этой, к примеру, стало известно, что в нескольких километрах от нашей границы Литва построит базу для немецких солдат. В военном городке будет находиться 5 тысяч военных.