Военный эксперт: размещение немецких войск в Литве можно рассматривать как подготовку к вторжению
На неделе Литва устроила очередной коллапс на границе, когда появилась информация, что с 16 августа на территорию этой прибалтийской республики будет запрещен въезд для легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Естественно, очереди на границах выросли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но железному занавесу было не суждено опуститься. Вильнюс дал заднюю и снял тотальный запрет на белорусские авто. Хотя в Минске по этому поводу никто слез не лил. Президент отметил, что в этом есть даже позитивные моменты, мол, темпы экономического туризма снизятся. А это для Беларуси однозначно плюс.
Что касается Литвы, то для нее тотальный запрет на всякую дружбу с нами – однозначно минус. Хотя многие действия Вильнюса, в том числе и с запретом для въезда наших авто, не поддаются логике и здравому смыслу.
Василий Колташов, политолог (Россия):
Беларусь – вообще не ценный для Литвы экономический партнер. Для Литвы вообще не существует никаких ценных экономических партнеров, потому что никакой Литвы как самостоятельного государства, которое руководствуется собственными экономическими интересами и на этом основании действует рационально, даже, может быть, меркантильно, не существует. Литва ведет себя абсолютно не меркантильно. Она ведет себя послушно. США дают распоряжение бороться против Беларуси и России, Литва выполняет это распоряжение. Это невыгодно Клайпедскому порту, невыгодно для производства, торговли, финансовой системы Литвы. Это никто не берет в расчет, потому что это расходится с распоряжением США.
Кроме этого, Литва твердо встала на путь милитаризации. Увеличение расходов на оборону, масштабные учения, закупки техники, строительство стрельбища для тяжелых пулеметов на 90 гектаров – практически каждую неделю Вильнюс рапортует о наращивании военного потенциала. На этой, к примеру, стало известно, что в нескольких километрах от нашей границы Литва построит базу для немецких солдат. В военном городке будет находиться 5 тысяч военных.
Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):
Если учесть, что Германия буквально на днях, можно сказать, провозгласила, что примерно через пять лет непосредственно ФРГ и другие европейские страны будут воевать с Россией и нужно готовиться к войне, то подобное размещение немецкий войск на территории Литвы можно рассматривать именно как к подготовке к будущему военному вторжению на территорию России и Беларуси, так как Россия и Беларусь представляют собой единое Союзное государство. Но а если вести речь о последних событиях, то Литва пытается нагнетать обстановку, исходя из внешнеполитических условий, которые складываются в отношении России, оказывать давление на Беларусь. Перед Западом стоит задача оторвать Беларусь от России и превратить ее в марионеточное государство подобно Украине. И эти планы сказываются на политике Литвы в отношении Беларуси.