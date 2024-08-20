Для каких целей Латвия просит разместить у себя ЯО и зачем укрепляет свою границу – поделился эксперт

Непомерные военные амбиции – общая черта всех стран Балтии. Рига, оправдывая свои действия мифическими угрозами со стороны Москвы, укрепляет латвийско-российскую границу. Там появятся разного рода оборонительные сооружения. В частности, противотанковые ежи и бетонные блоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране уже приступили к реализации задуманного. Но судя по всему готовится республика вовсе не к защите. Ранее стало известно о желании Риги обзавестись ядерным оружием. В стране даже собирали подписи в поддержку этой инициативы. Впрочем, эксперты склонны считать, что Латвия не сможет заручиться поддержкой союзников в этом вопросе.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Если говорить о заявлении Латвии о размещении ядерного оружия на территории этой страны, то, естественно, речь может идти только об американском ядерном оружии – ни Франция, ни Великобритания на это не пойдут. Латвия – вторая страна в данном регионе после Польши, которая с такой идеей выступила. На мой взгляд, эта идея не продумана и призвана создать видимость того, что Латвия является достаточно мощным государством, которое может угрожать не только Беларуси, но и непосредственно Российской Федерации.