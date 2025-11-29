Межевич: Европа категорически против любых форм мирного плана по Украине

К вопросам архитектуры региональной безопасности в Европе. Ее ключевым фактором по-прежнему остается урегулирование конфликта в Украине, исход которого сегодня напрямую зависит от переговоров о мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси, выступая в Бишкеке на сессии ОДКБ, подчеркнул, что сейчас на западном фланге ОДКБ фактически отсутствуют лимиты наступательных вооружений, а Евросоюз открыто готовится к войне. Это намек на то, что в ближайшее время необходимо восстановить действия как минимум двух договоров: СНВ-3 (о ядерном оружии) и РСМД (о неразмещении в Европе ракет малой и средней дальности). После выхода США из этих соглашений гонка вооружений, по сути, ничем не сдерживается.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

На сегодняшний день Польша поставила задачу иметь сильнейшую армию в Европе. Кстати, теперь вот и Германия такую задачу ставит. Причем, если Германия делает ставку на собственное производство оружия и частичное приобретение за рубежом, то Польша сделала ставку на покупку оружия даже не в странах НАТО, на тот случай, если, по-видимому, возникнут какие-то трения с той же самой Германией. Оружие в основном закупается в Южной Корее. Это самоходные установки, это танки, это самолеты, аналоги F-16, но южнокорейские. В Соединенных Штатах Польша разместила заказ на закупку установок HIMARS. Причем количество этих установок даже превышает их количество в армии Соединенных Штатов Америки. Будут его американцы реализовывать или нет, это открытый вопрос, но во всяком случае такая бумага лежит. Есть заказы на закупку комплексов Patriot. Кстати, строятся заводы по производству новейших ракет Patriot в Германии и в Румынии. Поэтому вопросы милитаризации стоят очень серьезно.

На этом фоне все отчетливее вырисовываются контуры возможной большой сделки с Вашингтоном. Первый трек касается военной инфраструктуры НАТО в Европе – нам необходимы гарантии того, что наступательные средства будут отодвинуты от границ Союзного государства. Второй – это украинский вопрос. На саммите в Бишкеке Александр Лукашенко прямо заявил: сохранение Украины в нынешних границах – выгодное предложение для Зеленского, поскольку это означает сохранение выхода к морю и доступа к портам Одессы. В противном случае страна рискует этого лишиться и потерпеть военное поражение. План Трампа Президент Беларуси в целом поддержал, но подчеркнул: без четкой детализации по территориям, буферной зоне и разводу войск документ не примет Россия. Именно эти параметры необходимы для реального прекращения огня. Определенный оптимизм связан и с тем, что Трамп полностью обновил переговорную команду по Украине. Ее возглавил Стивен Уиткофф. На этом посту он сменил генерала Келлога, который считался лоббистом украинских интересов. В составе группы также министр армии США Дрисколл, он является близким другом вице-президента Вэнса, и зять Трампа Джаред Кушнер, который имеет белорусские корни. Такой формат, по оценкам экспертов, воспринимается в Москве и Минске более конструктивно. Поэтому и Владимир Путин, и Александр Лукашенко заявили, что в переговорах есть прогресс. Но пока это скорее аванс. Именно Уиткофф стал архитектором так называемого «мирного плана Трампа по Украине», который изначально включал 28 пунктов и отдельный пакет западных гарантий. Украина формально выразила готовность обсуждать документ, но исключила из него три ключевых положения: невступление в НАТО, сокращение армии и признание территорий. Между тем именно эти вопросы и стали первопричиной конфликта. Потому говорить о прорыве пока преждевременно. В Киеве происходящее трактуют по-своему. Там, как считают наблюдатели, то ли пытаются затянуть переговорный процесс, то ли формируют задел под будущие выборы, которые по плану должны пройти через 100 дней после подписания мира. Но Зеленскому для переизбрания необходимо купировать коррупционный скандал, потому украинская сторона настаивает на полной амнистии и отказе от аудита западной помощи. Ответ Европы еще менее адекватен. План Трампа там не просто отвергли – от России потребовали сокращения армии и военных расходов. С таким заявлением выступила еврокомиссар Кая Каллас. В данный момент ключевые игроки – Германия, Британия, Франция и Польша – работают над альтернативным сценарием урегулирования, который уже отвергла Москва.