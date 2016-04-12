Новый законопроект об обращении с животными принимают в Беларуси

Действительно ли этот проект новый?

Юрий Дорогокупец, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

Естественно. У нас нет такого законопроекта. В настоящее время действует правило содержания домашних животных (собак и кошек), утверждённое постановлением Совета министров в 2001 году. И этот законопроект действительно новый.

В чём будет заключаться?

Юрий Дорогокупец, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

В законопроекте предусмотрено, что максимальное количество, которое возможно для содержание в многоквартирных жилых домах (в квартире) – это два животных: то есть можно содержать две собаки, две кошки, либо одну собаку и одну кошку.

А что делать тем, у кого три собаки или три кошки?

Юрий Дорогокупец, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

Проект закона предусматривает и эту ситуацию. Те, у кого большее количество, – они должны зарегистрировать в течении трёх месяцев со дня вступления законопроекта.

Мы должны давать себе отчёт, что приобретая питомца, люди должны знать, что они и в ответе за этого питомца.

Был такой пункт, что нельзя теперь привязывать собак к магазину.

Юрий Дорогокупец, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

Это тоже предусмотрено в законопроекте. Нельзя входить в магазин, привязывать собаку возле магазина. С собаками нельзя заходить в пункты здравоохранения, школьные заведения, детские площадки, парки.

А как же ручные собаки? Многие не считают их за собак и спокойно приходят с ними в магазины, рестораны…

Юрий Дорогокупец, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

Вы меня извините, но это тоже запрещено. Человек есть человек. Собака есть собака. И владельцы собак должны побеспокоиться о ней: сделать прививки. Время от времени раз в год посещать ветеринара. Есть разные нюансы. Но вы должны понимать и давать себе отчет.