Как изготавливают технологическое оборудование для горно-химической отрасли – узнали у оператора станков

Минщина в числе лучших областей в стране по итогам социально-экономического развития за последнюю пятилетку. Отмечены Несвижский и Солигорский районы, которые достигли наиболее высоких результатов. Все направления в регионах сработали достойно. Акцент сделан на АПК, промышленность и социальную сферу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 90 тысяч яиц в час – в чем уникальность перепелиной фермы узнали у директора Солигорской птицефабрики

Грамотный подход, четкая организация процессов и передовые технологии – идеальная комбинация, главные слагаемые успеха любой компании. Яркий пример тому – солигорское предприятие, которое производит технологическое оборудование для горно-химической отрасли. Результаты говорят сами за себя. По сравнению с 2024 годом в прошлом году выпуск продукции вырос на 80 %, увеличился экспорт. Кроме того, укрепились позиции на внутреннем рынке. Несколько лет назад здесь открылся новый цех, укомплектованный самым современным оборудованием – мостовыми кранами, станками механической обработки, оборудованием для точной раскройки листового металла, сварки, а также окрасочно-сушильной и дробеструйной камерами.

Егор Молочко, оператор станков предприятия по производству технологического оборудования для горно-химической отрасли:

Работаю полтора года. Работа, в принципе, интересная, творческая. Нужно поработать головой и руками. Из обычной железной детали мы получаем какую-то деталь определенного размера. Размер, вес, отверстия, пазы – все, что угодно из обычного куска квадрата.