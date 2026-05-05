90 тысяч яиц в час – в чем уникальность перепелиной фермы узнали у директора Солигорской птицефабрики

Минщина в числе лучших областей в стране по итогам социально-экономического развития за последнюю пятилетку. Отмечены Несвижский и Солигорский районы, которые достигли наиболее высоких результатов. Все направления в регионах сработали достойно. Акцент сделан на АПК, промышленность и социальную сферу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Как изготавливают технологическое оборудование для горно-химической отрасли – узнали у оператора станков

Шахтерская столица Солигорск – центр промышленного производства страны. Здесь расположены предприятия, которые играют ключевую роль в экономики региона и Беларуси. Добыча калийной соли и торфа, металлообработка и машиностроение, химическая, топливная, а также легкая промышленности. Вектор развития каждого флагмана направлен на внедрение инновационных технологий, модернизацию и создание новых производств. Это позволяет не только сохранять конкурентоспособность предприятий, но и создавать рабочие места для жителей региона. Недавно запустили новое производство благодаря инициативе «Один район – один проект». Здесь открыли ферму замкнутого цикла для разведения перепелки-несушки. Объект уникальный для нашей страны, аналогов нет. На проектную мощность вышли даже с опережением. Производительность линии – 90 тысяч перепелиных яиц в час.