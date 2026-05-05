Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска

Минщина в числе лучших областей в стране по итогам социально-экономического развития за последнюю пятилетку. Отмечены Несвижский и Солигорский районы, которые достигли наиболее высоких результатов. Все направления в регионах сработали достойно. Акцент сделан на АПК, промышленность и социальную сферу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Как изготавливают технологическое оборудование для горно-химической отрасли – узнали у оператора станков

В Солигорске сегодня проживает около 120 тысяч человек, что делает его одним из самых крупных в центральном регионе. Комфортный и удобный для жизни, с развитой инфраструктурой. За последние годы сделано многое. Открылась обновленная детская художественная школа искусств, отремонтирована стоматологическая поликлиника. Здание старое, за всю историю эксплуатации не было капительного обновления, поэтому прошла полная модернизация всех коммуникаций. Внимание уделили материально-технической базе. Закупили более современное отечественное оборудование, которое ничем не уступает зарубежным аналогам, а по некоторой функциональности даже лучше.

Светлана Бондарь, главный врач Солигорской центральной районной больницы:

В 2026 году мы начали уже ремонт помещения под размещение ангиографического комплекса. Ангиограф нам покупает Министерство здравоохранения Республики Беларусь, мы производим его монтаж. Планируется поставка этого оборудования – декабрь 2026 года. Я думаю, что 2027 год мы откроем уже запуском этого нового оборудования. Это важное приобретение для нашего района, потому что на этом комплексе будет оказываться помощь пациентам с болезнями системы кровообращения. От быстроты и качества помощи этим пациентам зависит их жизнь. На самом деле там все решают минуты. Подача в ангиограф, помощь в раскрытии кровотока сердца. Это спасенное сердце, а значит спасенная жизнь.

Недавно в активно застраивающемся микрорайоне открылась новая школа, современная, по последним стандартам задает новые тенденции. Начинка достойная – большой бассейн, два спортивных и тренажерный залы, STEM-центр и мини-центр безопасности МЧС, а также актовый зал с самой настоящей гримерной.

В городе белорусских шахтеров активно строят, становится все больше новоселов. Только за последние пять лет возвели более 20 многоквартирных домов. Ведется благоустройство всех населенных пунктов, насыщение их инфраструктурой. Главный акцент во всем – это люди, их комфорт и благосостояние.