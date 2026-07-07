Любаньское гетто – как нацисты уничтожали евреев, рассказал научный сотрудник музея

Во время Великой Отечественной войны в Минской области было сожжено и разрушено более 1200 населенных пунктов, из них около 200 так и не возродились. Большинство деревень были стерты с лица земли вместе с местными жителями. Один лишь Любанский район перенес три массовые карательные операции. В то время эти земли были одним из центров партизанского движения в области, знаменитый остров Зыслов – партизанской столицей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Построили за две недели – рассказываем о первом партизанском аэродроме на острове Зыслов

Сейчас это спокойная улица недалеко от центра города. В 1941 году территория гетто, окруженная колючей проволокой, где держали евреев со всего городского поселка – больше тысячи человек. 4 декабря их расстреляли – так считалось до недавнего времени. Однако пару лет назад стало известно, что людей убили с использованием электрического тока.

Сергей Квиткевич, научный сотрудник Любанского музея народной славы:

Зелик Кнель – ему на тот момент было 14 лет. Он вместе с семьей попал на место этой казни. Не так давно появились в интернете его воспоминания. Он пишет, что стояла на снегу какая-то большая машина – наверное, это генератор тока высокого напряжения. На снегу лежали три металлические пластины, на них загоняли людей. Разряд тока – они убитые падали в эту яму. Почему он остался жив? Он пишет в своих воспоминаниях, что, наверное, потому что на ногах у него были резиновые калоши. Резина не пропускает электрический ток, его только оглушило. Он к вечеру пришел в себя.