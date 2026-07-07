Построили за две недели – рассказываем о первом партизанском аэродроме на острове Зыслов

Во время Великой Отечественной войны в Минской области было сожжено и разрушено более 1200 населенных пунктов, из них около 200 так и не возродились. Большинство деревень были стерты с лица земли вместе с местными жителями. Один лишь Любанский район перенес три массовые карательные операции. В то время эти земли были одним из центров партизанского движения в области, знаменитый остров Зыслов – партизанской столицей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Любаньское гетто – как нацисты уничтожали евреев, рассказал научный сотрудник музея

Сегодня здесь гремящая тишина посреди растущих ввысь сосен. Изредка безмолвие нарушают пение птиц и блики солнца, пробирающиеся сквозь кроны деревьев. Однако свыше 80 лет назад на некогда недоступном участке земли посреди полесских болот раздавался гул самолетов, приземляющихся на остров Зыслов. На нем с нуля всего за две недели местные жители втайне от немецко-фашистских захватчиков построили секретный объект – аэродром, который, безусловно, сыграл знаковую роль в общей Победе и ни разу не был раскрыт вражеской стороной.

Строительство объекта началось в августе 1942 года. Работа была проделана колоссальная и для того времени в таких сложных условиях почти невозможная. Всю территорию необходимо было спланировать. Спилить деревья и выкорчевать пни, выровнять и утрамбовать землю, организовать взлетно-посадочную полосу. Все это на площади 2 километра на 200 метров. В первую очередь проложить гадь на остров через болото.

Сергей Квиткевич, научный сотрудник Любанского музея народной славы:

Мы с вами находимся на легендарном острове Зыслав, где в годы Великой Отечественной войны был построен партизанский аэродром, который действовал до момента освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Естественно, что вид его немножко уже другой. В воспоминаниях Василия Ивановича Козлова описывается, что с той стороны его огибала Оресса с ее большой такой болотистой поймой. Здесь кругом были болота. Здесь взлетно-посадочная полоса.

Сергей Квиткевич:

Считается, что этот знак как раз располагался в начале взлетно-посадочной полосы. Сколько здесь постоянно людей было – таких сведений у нас нет. Я думаю, что где-то до роты, наверное, потому что люди нужны были, чтобы, во-первых, заниматься маскировкой. Потом здесь стояли зенитные пулеметы, их тоже нужно было обслуживать. Наверное, до роты. Кроме всего прочего, здесь, думаю, был и тот самый метеорологический пункт. Нужно было за погодой следить, потому что вообще считалось, что у летчиков приземление сюда на Зыслов – это одно из самых было сложных у них в работе. В ночь с 21 по 22 сентября здесь приземлился первый советский самолет Ли-2. Командиром экипажа был Александр Груздин, которому на тот момент было присвоено звание Героя Советского Союза. На счету капитана уже тогда около 30 боевых вылетов. После одного из них он даже насчитал на корпусе своего аппарата сотню пробоин от снарядов.