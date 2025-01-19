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Группа «Аура» сняла клип на песню «Время выбрало нас» на крыше Национальной библиотеки

19 января 2025 13:45
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От создателей «Песни года – 2020» – «Любимую не отдают» и творческой команды, которая поняла: хит там, где использована цитата нашего Президента. Второй волной успеха группы «Аура» стала песня, которая объединила тысячи белорусов из разных уголков страны и стала своеобразным гимном «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа «Аура» сняла клип на песню «Время выбрало нас» на крыше Национальной библиотеки-2

Композиция «Время выбрало нас» выходит на широкие экраны. Уже на следующей неделе зритель увидит клип на эту песню. Локацией для съемок стала крыша белорусского алмаза знаний.

Место выбрано не случайно: Национальная библиотека считается главной хранительницей историко-культурного наследия страны. Мы чтим память о прошлых поколениях и строим счастливое будущее вместе. Новое время требует и новых героев. Какими они будут и какой след оставят после себя? Ответы на эти вопросы каждый найдет в строках песни «Время выбрало нас».

Группа «Аура» сняла клип на песню «Время выбрало нас» на крыше Национальной библиотеки-4

Евгений Олейник, композитор, продюсер группы «Аура»:
С моей точки зрения, герой нового времени – это человек очень образованный, человек-интеллектуал, человек, который своим умственным трудом создает будущее страны. И где как не на крыше Национальной библиотеки можно это подчеркнуть. 

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:
Время, конечно, мы не выбираем, в которое рождаемся. И бывают времена сложные, бывают относительно легкие. В новом времени должны рождаться новые герои и от нас зависит, какой мы пример, какое будущее создадим для своих детей.

Съемочный процесс обеспечивала большая команда профессионалов из 30 человек. Помимо видеоряда с обзорной площадки библиотеки, зрители также увидят в клипе самые яркие кадры прошедших по всей стране «Марафонов единства».

# Национальная библиотека Республики Беларусь # Юлия Быкова # Евгений Олейник

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