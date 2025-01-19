Группа «Аура» сняла клип на песню «Время выбрало нас» на крыше Национальной библиотеки

От создателей «Песни года – 2020» – «Любимую не отдают» и творческой команды, которая поняла: хит там, где использована цитата нашего Президента. Второй волной успеха группы «Аура» стала песня, которая объединила тысячи белорусов из разных уголков страны и стала своеобразным гимном «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Композиция «Время выбрало нас» выходит на широкие экраны. Уже на следующей неделе зритель увидит клип на эту песню. Локацией для съемок стала крыша белорусского алмаза знаний.
Место выбрано не случайно: Национальная библиотека считается главной хранительницей историко-культурного наследия страны. Мы чтим память о прошлых поколениях и строим счастливое будущее вместе. Новое время требует и новых героев. Какими они будут и какой след оставят после себя? Ответы на эти вопросы каждый найдет в строках песни «Время выбрало нас».
Евгений Олейник, композитор, продюсер группы «Аура»:
С моей точки зрения, герой нового времени – это человек очень образованный, человек-интеллектуал, человек, который своим умственным трудом создает будущее страны. И где как не на крыше Национальной библиотеки можно это подчеркнуть.
Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:
Время, конечно, мы не выбираем, в которое рождаемся. И бывают времена сложные, бывают относительно легкие. В новом времени должны рождаться новые герои и от нас зависит, какой мы пример, какое будущее создадим для своих детей.
Съемочный процесс обеспечивала большая команда профессионалов из 30 человек. Помимо видеоряда с обзорной площадки библиотеки, зрители также увидят в клипе самые яркие кадры прошедших по всей стране «Марафонов единства».