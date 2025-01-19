Группа «Аура» сняла клип на песню «Время выбрало нас» на крыше Национальной библиотеки

От создателей «Песни года – 2020» – «Любимую не отдают» и творческой команды, которая поняла: хит там, где использована цитата нашего Президента. Второй волной успеха группы «Аура» стала песня, которая объединила тысячи белорусов из разных уголков страны и стала своеобразным гимном «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Композиция «Время выбрало нас» выходит на широкие экраны. Уже на следующей неделе зритель увидит клип на эту песню. Локацией для съемок стала крыша белорусского алмаза знаний. Место выбрано не случайно: Национальная библиотека считается главной хранительницей историко-культурного наследия страны. Мы чтим память о прошлых поколениях и строим счастливое будущее вместе. Новое время требует и новых героев. Какими они будут и какой след оставят после себя? Ответы на эти вопросы каждый найдет в строках песни «Время выбрало нас».