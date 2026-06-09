«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт

Минск – большой город, в котором постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, запросы горожан становятся больше. Удобство дорог, предсказуемость парковок и безопасность движения повышают качество жизни. О том, как проектируют, строят и обслуживают дороги Минска, а также как организовано парковочное пространство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ. Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие современные решения позволяют делать дороги долговечными?

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В этом направлении мы работаем с нашими учеными. При планировании работ в части полной замены: до начала работ проводится исследование состояния покрытия части – это степень износа, интенсивность движения, загруженность. По результатам исследования уже даются рекомендации – тот или иной тип применения того или иного типа асфальтобетонной смеси. Соответственно, толщину слоя заменяемого. Юлия Алексеюк:

В вашей работе все-таки есть специфические моменты. В последние годы вы использовали какие-то новые технологии? Возможно, у нас есть какие-то свои, которыми можем поделиться с зарубежными партнерами?