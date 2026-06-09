«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт
Минск – большой город, в котором постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, запросы горожан становятся больше. Удобство дорог, предсказуемость парковок и безопасность движения повышают качество жизни. О том, как проектируют, строят и обслуживают дороги Минска, а также как организовано парковочное пространство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие современные решения позволяют делать дороги долговечными?
Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В этом направлении мы работаем с нашими учеными. При планировании работ в части полной замены: до начала работ проводится исследование состояния покрытия части – это степень износа, интенсивность движения, загруженность. По результатам исследования уже даются рекомендации – тот или иной тип применения того или иного типа асфальтобетонной смеси. Соответственно, толщину слоя заменяемого.
Юлия Алексеюк:
В вашей работе все-таки есть специфические моменты. В последние годы вы использовали какие-то новые технологии? Возможно, у нас есть какие-то свои, которыми можем поделиться с зарубежными партнерами?
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Я бы не сказал, что новые технологии. Мы широко используем, наверное, новые передовые материалы – это всякого рода химические добавки, присадки, которые нам позволяют некоторые процессы ускорить либо запараллелить. Технически из нового, что у нас широко используется в последнее время – это монтаж длиннопролетных строений либо комбинированных строений. То есть металла, железобетонные конструкции, которые позволяют нам некоторые преграды, реки либо длинные коммуникации проходить одним пролетным строением. Это общая практика – строение при использовании в ближнем зарубежье, в той же самой России. С учетом того, что у нас свои были определенные проблемы в части материалов, того же самого металла, мы эту проблему решаем. Сегодня уже есть собственное производство, которое позволяет нам изготавливать такого рода пролетное строение. Также используются всякого рода химические составы. Если мы раньше использовали повсеместно наплавляемую гидроизоляцию, сегодня мы уже имеем опыт в использовании напыляемой гидроизоляции. Все оставшиеся новации, которые сегодня используются в тренде. Мы, конечно, за всем наблюдаем, все это фильтруем. Наука наша рассматривает и дает рекомендации. То есть стараемся преследовать новые технологии и внедрять их в наших производствах.
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