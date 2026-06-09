Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»

Минск – большой город, в котором постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, запросы горожан становятся больше. Удобство дорог, предсказуемость парковок и безопасность движения повышают качество жизни. О том, как проектируют, строят и обслуживают дороги Минска, а также как организовано парковочное пространство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт

Юлия Алексеюк, ведущая:

В Минске более 100 мостов и путепроводов. Какие успели обновить уже и что сейчас в работе?