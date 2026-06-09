Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»

Минск – большой город, в котором постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, запросы горожан становятся больше. Удобство дорог, предсказуемость парковок и безопасность движения повышают качество жизни. О том, как проектируют, строят и обслуживают дороги Минска, а также как организовано парковочное пространство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт
Юлия Алексеюк, ведущая:
В Минске более 100 мостов и путепроводов. Какие успели обновить уже и что сейчас в работе?
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
По установившейся практике мы стараемся в среднем порядка трех-четырех путепроводов или мостов ремонтировать ежегодно. Сегодня за последнюю пятилетку мы уже обновили и отремонтировали более 25 объектов. В текущем году сейчас интенсивно работы ведутся уже на финише по ремонту путепровода по Минской кольцевой дороге в районе улицы Карвата. Также завершаем работы по ремонту пешеходного моста через реку Свислочь. Приступили к реализации объекта строительства путепровода от улицы Ратомской в сторону улицы Колесникова – это так называемый путепровод через рынок Ждановичи. В планах также в этом году еще выполнить ремонт моста через реку Свислочь по проспекту Независимости.
Подробности в видео.