Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт

Минск – большой город, в котором постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, запросы горожан становятся больше. Удобство дорог, предсказуемость парковок и безопасность движения повышают качество жизни. О том, как проектируют, строят и обслуживают дороги Минска, а также как организовано парковочное пространство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»

Юлия Алексеюк, ведущая:

Пока дорожники работают над состоянием полотна, вы занимаетесь расширением парковочных мест. Насколько увеличилось их количество уже и какие планы на ближайшее время?