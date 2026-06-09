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Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт

09 июня 2026 12:47
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Минск – большой город, в котором постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, запросы горожан становятся больше. Удобство дорог, предсказуемость парковок и безопасность движения повышают качество жизни. О том, как проектируют, строят и обслуживают дороги Минска, а также как организовано парковочное пространство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»

Юлия Алексеюк, ведущая:
Пока дорожники работают над состоянием полотна, вы занимаетесь расширением парковочных мест. Насколько увеличилось их количество уже и какие планы на ближайшее время?

 

Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт-2

Михаил Филиппов, директор ГУ «Парковки столицы»:
За последние годы количество парковочных платных мест увеличилось значительно. В настоящее время у нас имеется 70 парковок, из них 63 парковки открытого типа, 7 парковок закрытого типа – это 6689 мест. Из них 6030 мест – это открытая уличная дорожная сеть и 659 – закрытые парковки. В настоящее время подготовлены паспорта еще на 16 парковок – это еще 1132 машино-места. Также в работе еще 16 парковочных мест. Сейчас разрабатываются паспорта, схемы ОДД. В дальнейшем планируется до конца этого года довести общее количество парковочных мест до 11,5 тысяч.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Михаил Филиппов # Автомобили

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