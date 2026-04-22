Начали с изучения истории. Многодетный отец рассказал, как привил сыну любовь к белорусскому языку

Николай Цуканов, наставник команды «Но...», многодетный отец:

Старший сын в свое время задал абсолютно верный вопрос: зачем мне учить белорусский язык, если я не буду на нем разговаривать? И по жизни так и получилось. Он поступил в российский вуз, и он как бы ему вообще не пригодился в разговорной речи и везде. Но мы вышли из ситуации каким образом? Я говорю: сын, а давай мы начнем, наверное, с истории. Давай попробуем историю языка изучить. В результате изучения языка мы поняли, что наш русский язык, наш белорусский язык, даже украинский язык – это ветви одного древа, корни которого уходят глубоко в прошлое.

Тогда становится понятно, если мы все едины, и эта связь идет из веков, как только мы поймем, что когда-то наши предки размаўлялі, карысталіся единым старославянским языком, и он называется церковнославянским. Мы тогда, во-первых, прекратятся все войны, которые сейчас охватили наш юг. Вот с этого все надо начинать.