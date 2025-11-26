Прямой эфир

В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке

26 ноября 2025 05:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке-2

Правозащитники называют их дискриминационными – будет запрещено дублировать фильмы на русский язык, закрепляется обязанность обслуживать только на эстонском языке. Поправки направлены против мигрантов. Для них ужесточаются правила сдачи экзаменов, повышаются штрафы и стоимость пересдачи.

# Язык

Другие новости рубрики

Все новости
Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС
25 ноября 2025 19:57

Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС

Жители Словакии выступили за сохранение памятника советским воинам
25 ноября 2025 17:12

Жители Словакии выступили за сохранение памятника советским воинам

Жители Литвы пригрозили протестами против строительства нового военного полигона
25 ноября 2025 17:10

Жители Литвы пригрозили протестами против строительства нового военного полигона