В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правозащитники называют их дискриминационными – будет запрещено дублировать фильмы на русский язык, закрепляется обязанность обслуживать только на эстонском языке. Поправки направлены против мигрантов. Для них ужесточаются правила сдачи экзаменов, повышаются штрафы и стоимость пересдачи.