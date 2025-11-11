Быстрее на минут 10-15 – минчане поделились впечатлениями о путепроводе на улице Московской
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Путепровод на пересечении Московской улицы и проспекта Независимости открыли после капитального ремонта, который начался 8 февраля. За этот период обновили инфраструктуру, дорожное покрытие, а еще смонтировали инженерные коммуникации. Освещение сделали светодиодным. Теперь можно беспрепятственно передвигаться по городу. Особенно эта новость пришлась по душе жителям микрорайона «Минск-Мир».
Владислав Сманцер, житель Минска:
Об открытии моста я узнал на телеканале СТВ. Для меня это было очень важно, когда его откроют, так как я являюсь не только студентом, но и возглавляю Жодинскую городскую организацию «Патриоты Беларуси». Я также участвую в автопробегах. Мы по этому мосту проезжаем колонной. Совсем скоро мы повторно проедем по новому мосту.
Студенты и сотрудники педагогического университета имени Максима Танка также остались довольны. Среди них молодой специалист Анастасия Леошко, проживающая в «Серебрянке». Девушка признается, что благодаря быстрой работе «Гордорстроя» по утрам у нее есть лишние 15 минут для того, чтобы поспать.
Анастасия Леошко, специалист по мультимедиаобеспечению БГПУ имени Максима Танка:
Добираюсь каждый день на 20 или 30 троллейбусе. Постоянная проблема утренняя – это пробка на Аранской. Из-за того, что открыли путепровод, на работу стало добираться намного быстрее и комфортнее.
Яна Лысякова, корреспондент:
Насколько сократилось время прибывания на работу? Сколько минут было и сколько стало?
Анастасия Леошко:
Если раньше это было минут 40, даже иногда 50, если прямо большая пробка, то сейчас минут за 20-30 добираешься – очень быстро.
С Анастасией в данном вопросе полностью солидарны ее коллеги, а также студенты, в том числе автолюбители.
Юрий Чернов, директор спортивного комплекса БГПУ имени Максима Танка:
Добираться стало удобно, меньше стало пробок. Утром и вечером уже более быстрее могу доехать до дома. Хочется сказать, что новое покрытие, новый мост. Когда ты проезжаешь по нему, совсем по-другому себя чувствуешь. Лучше, быстрее стало на минут 10-15. Потому что, когда раньше строился мост, были пробки, объезды были – это было не очень комфортно. Сейчас удобно, хорошо.
Подробности в видео.