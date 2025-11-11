Быстрее на минут 10-15 – минчане поделились впечатлениями о путепроводе на улице Московской

Традиционные подарки в преддверии Дня Октябрьской революции минчане начали получать с наступлением ноября, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ. «Третье место в СНГ после Москвы и Санкт-Петербурга» – о социальной значимости Минского метрополитена поговорили с директором.

Путепровод на пересечении Московской улицы и проспекта Независимости открыли после капитального ремонта, который начался 8 февраля. За этот период обновили инфраструктуру, дорожное покрытие, а еще смонтировали инженерные коммуникации. Освещение сделали светодиодным. Теперь можно беспрепятственно передвигаться по городу. Особенно эта новость пришлась по душе жителям микрорайона «Минск-Мир».

Владислав Сманцер, житель Минска:

Об открытии моста я узнал на телеканале СТВ. Для меня это было очень важно, когда его откроют, так как я являюсь не только студентом, но и возглавляю Жодинскую городскую организацию «Патриоты Беларуси». Я также участвую в автопробегах. Мы по этому мосту проезжаем колонной. Совсем скоро мы повторно проедем по новому мосту. Студенты и сотрудники педагогического университета имени Максима Танка также остались довольны. Среди них молодой специалист Анастасия Леошко, проживающая в «Серебрянке». Девушка признается, что благодаря быстрой работе «Гордорстроя» по утрам у нее есть лишние 15 минут для того, чтобы поспать.

Анастасия Леошко, специалист по мультимедиаобеспечению БГПУ имени Максима Танка:

Добираюсь каждый день на 20 или 30 троллейбусе. Постоянная проблема утренняя – это пробка на Аранской. Из-за того, что открыли путепровод, на работу стало добираться намного быстрее и комфортнее. Яна Лысякова, корреспондент:

Насколько сократилось время прибывания на работу? Сколько минут было и сколько стало? Анастасия Леошко:

Если раньше это было минут 40, даже иногда 50, если прямо большая пробка, то сейчас минут за 20-30 добираешься – очень быстро. С Анастасией в данном вопросе полностью солидарны ее коллеги, а также студенты, в том числе автолюбители.