Президент Грузии и оппозиция продолжают выступать против результатов парламентских выборов

Пока в Молдове завершают электоральную кампанию, грузинская оппозиция продолжает накалять ситуацию внутри страны. Президент страны Саломе Зурабишвили пожаловалась на то, что грузинам из-за границы не удалось сыграть решающую роль в голосовании, как это получилось у молдавской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы вновь напомнить о себе западным политикам, оппозиция вывела на улицы Тбилиси тысячи человек против результатов парламентских выборов. На площади перед зданием заксобрания установлена сцена, с которой лидеры проевропейских партий планируют обратиться к собравшимся и сообщить о своих планах на будущее. Правоохранители для обеспечения правопорядка усилили свои патрули и меры безопасности.

Отмечается, что сотрудники полиции сосредоточены у входа в здание парламента, а также на соседних улицах. Напомним, выборы депутатов прошли в Грузии в конце октября. По официальным данным Центризбиркома, правящая партия «Грузинская мечта» набрала практически 54 % голосов – это больше, чем все оппозиционные партии вместе взятые.