Прямой эфир

Президент Грузии и оппозиция продолжают выступать против результатов парламентских выборов

04 ноября 2024 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока в Молдове завершают электоральную кампанию, грузинская оппозиция продолжает накалять ситуацию внутри страны. Президент страны Саломе Зурабишвили пожаловалась на то, что грузинам из-за границы не удалось сыграть решающую роль в голосовании, как это получилось у молдавской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Грузии и оппозиция продолжают выступать против результатов парламентских выборов-2

Чтобы вновь напомнить о себе западным политикам, оппозиция вывела на улицы Тбилиси тысячи человек против результатов парламентских выборов. На площади перед зданием заксобрания установлена сцена, с которой лидеры проевропейских партий планируют обратиться к собравшимся и сообщить о своих планах на будущее. Правоохранители для обеспечения правопорядка усилили свои патрули и меры безопасности.

Отмечается, что сотрудники полиции сосредоточены у входа в здание парламента, а также на соседних улицах. Напомним, выборы депутатов прошли в Грузии в конце октября. По официальным данным Центризбиркома, правящая партия «Грузинская мечта» набрала практически 54 % голосов – это больше, чем все оппозиционные партии вместе взятые.

# Выборы в Грузии

Другие новости рубрики

Все новости
Наблюдатели ОБСЕ не нашли фальсификаций на выборах в Молдове и признали результаты
04 ноября 2024 18:02

Наблюдатели ОБСЕ не нашли фальсификаций на выборах в Молдове и признали результаты

Американцы стараются проголосовать по почте, чтобы успеть уехать из города до наступления выборов
04 ноября 2024 17:58

Американцы стараются проголосовать по почте, чтобы успеть уехать из города до наступления выборов

Трамп, победив на выборах, может поставить ультиматум Путину и Зеленскому
04 ноября 2024 15:44

Трамп, победив на выборах, может поставить ультиматум Путину и Зеленскому